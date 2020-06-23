Болельщики "Нанта" включили Салу в сборную десятилетия
Болельщики "Нанта" включили нападающего Эмилиано Салу в сборную десятилетия.
Напомним, футболист разбился на частном самолете в ночь с 21 на 22 января 2019 года.
За аргентинца проголосовало 99 процентов болельщиков.
Таким образом, в сборную десятилетия "Нанта" вошли: Риу, Лима, Диего Карлос, Паллуа, Дюбуа, Симон, Ронжье, Верету, Бесса, Филип Джорджевич, Сала.
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