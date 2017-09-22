Болельщики "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтёром"

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Болельщики "Наполи" требуют переигровки матча с "Шахтёром"

Болельщики "Наполи" требуют переигровки матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра". 

Как сообщают украинские СМИ, фанаты неаполитанцев призывают аннулировать результат этого поединка из-за участия в нём капитана "горняков" Дарио Срны, который, по некоторым данным, сдал положительную допинг-пробу весной текущего года.

Впрочем, подобный сценарий маловероятен, так как в футболе команда не несёт коллективную ответственность за попавшегося на допинге игрока. | http://soccernews.ru

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