Болельщики назвали лучшего игрока сборной Англии в 2017 году

Теги англияхарри кейнтоттенхэм

Болельщики назвали лучшего игрока сборной Англии в 2017 году

Форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна назвали лучшим игроком сборной Англии в 2017 году.

Победителя выбирали фанаты сборной Англии. В прошлом году на счету Кейна 6 матчей за "трех львов" и 7 забитых голов.

Лучшим игроком молодежной сборной Англии стал голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

Читайте также: "Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн вырвался в единоличные лидеры. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов