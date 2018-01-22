Болельщики назвали лучшего игрока сборной Англии в 2017 году

Форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна назвали лучшим игроком сборной Англии в 2017 году.

Победителя выбирали фанаты сборной Англии. В прошлом году на счету Кейна 6 матчей за "трех львов" и 7 забитых голов.

Лучшим игроком молодежной сборной Англии стал голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

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