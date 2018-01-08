Болельщики назвали лучшего игрока "Уфы" в первой части сезона

Теги уфаалександр беленовдмитрий стоцкий

Болельщики назвали лучшего игрока "Уфы" в первой части сезонаБолельщики "Уфы" назвали лучшего игрока своей команды в первой части сезона, информирует официальный сайт клуба.

Так, первое место в опросе занял голкипер Александр Беленов, за которого было отдано 44,4% всех голосов. За 31-летним вратарем расположились форвард Сильвестр Игбун (31,7%) и полузащитник Дмитрий Стоцкий (17,6%).

Напомним, Булатов оценил шансы "Локомотива" и "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru

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