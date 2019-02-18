Болельщики "Нюрнберга" оригинально выразили протест против матчей по понедельникам

Теги фк нюрнбергборуссия дортмунд

Болельщики "Нюрнберга" оригинально выразили протест против матчей по понедельникам

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" принимает дортмундскую "Боруссию".

Во время матча болельщики хозяев оригинально выразили протест против проведения игр по понедельникам.

Трибуны пестрили баннерами с изображением среднего пальца и оскорблениями в адрес Немецкого футбольного союза. Кроме того, фанаты забросали поле чёрными теннисными мячами. Из-за этого встреча ненадолго была приостановлена.

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