Болельщики "Нюрнберга" оригинально выразили протест против матчей по понедельникам

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" принимает дортмундскую "Боруссию".

Во время матча болельщики хозяев оригинально выразили протест против проведения игр по понедельникам.

Трибуны пестрили баннерами с изображением среднего пальца и оскорблениями в адрес Немецкого футбольного союза. Кроме того, фанаты забросали поле чёрными теннисными мячами. Из-за этого встреча ненадолго была приостановлена.

Не пропустите: Ковач нарушил собственное правило в "Баварии". | http://soccernews.ru