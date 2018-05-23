Болельщики определили лучшего игрока сезона в "Спартаке"

Теги спартак москваквинси промеслуис адрианофернандо

Болельщики определили лучшего игрока сезона в "Спартаке"Болельщики определили лучшего игрока завершившегося сезона в московском "Спартаке".

Так, первое место в голосовании с 328 очками занял вингер Квинси Промес. Всего на один зачетный балл от него отстал форвард Луис Адриано. Третья позиция досталась полузащитнику Фернандо, который заработал 258 пунктов.

Напомним, Калинич намерен отклонить предложения "Спартака", "Зенита" и "Локомотива". | soccernews.ru

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