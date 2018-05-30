Болельщики определили лучшего игрока "Зенита" завершившегося сезона

Болельщики определили лучшего игрока питерского "Зенита" завершившегося сезона, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Так, в опросе фанатов "сине-бело-голубых" первое место досталось защитнику Доменико Кришито с результатом 39,7% всех голосов. Вторую и третью позиции соответственно заняли форвард Александр Кокорин (36,7%) и вратарь Андрей Лунев (11,3%).

Напомним, Варга оценил перспективы Семака на посту главного тренера "Зенита". | soccernews.ru