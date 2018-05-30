Болельщики определили лучшего игрока "Зенита" завершившегося сезона

Теги зенит санкт-петербургалександр кокориндоменико кришитоандрей лунев

Болельщики определили лучшего игрока "Зенита" завершившегося сезонаБолельщики определили лучшего игрока питерского "Зенита" завершившегося сезона, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Так, в опросе фанатов "сине-бело-голубых" первое место досталось защитнику Доменико Кришито с результатом 39,7% всех голосов. Вторую и третью позиции соответственно заняли форвард Александр Кокорин (36,7%) и вратарь Андрей Лунев (11,3%).

Напомним, Варга оценил перспективы Семака на посту главного тренера "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов