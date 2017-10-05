Болельщики определили лучшего тренера ФНЛ в сентябре

Завершилось голосование по определению лучшего тренера сентября Футбольной национальной лиги, информирует официальный сайт турнира.

Так, первое место в опросе болельщиков с результатом 44,8% голосов получил наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев. Он опередил своих коллег из самарских "Крыльев Советов" Андрея Тихонова (22,5%) и "Оренбурга" Владимира Федотова (16,3%).

Напомним, Головин и Жирков вернулись к тренировкам в общей группе сборной России. | soccernews.ru