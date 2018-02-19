Болельщики определили лучший гол "Спартака" в 2017-м году

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Болельщики определили лучший гол "Спартака" в 2017-м годуБолельщики московского "Спартака" определили лучший гол свой команды прошлого года, информирует твиттер "красно-белых".

Так, первое место в голосовании занял мяч, забитый форвардом в Луисом Адриано в ворота питерского "Зенита" в осеннем матче чемпионата. Гол бразильца опередил конкурентов - результативный удар полузащитника Фернандо в домашней игре группового этапа ЛЧ против английского "Ливерпуля" и первый мяч вингера Квинси Промеса в ворота ЦСКА в матче первенства страны, который состоялся в декабре 2017-го года.

Напомним, Игнатьев прокомментировал поражение "Спартака" "Атлетику". | soccernews.ru

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