Болельщики признали Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 в XXI веке

1 Теги дидье дрогбазлатан ибрагимовичнеймар

Болельщики признали Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 в XXI веке

Завершилось голосование, организованное Лигой 1 с целью определить лучшего нападающего французского чемпионата за последние 20 лет.

Победителем стал бывший форвард "Ле Мана", "Генгама" и "Марселя" Дидье Дрогба.

В финале голосования ивуариец победил Златана Ибрагимовича, а до этого прошёл по турнирной сетке Фернандо МорьентесаАлександра ФраяКарима Бензема и Педру Паулету.

Также стоит отметить громкий провал в этом соревновании Неймара. Фанаты во Франции настолько не любят бразильца, что он вылетел уже в 1/16 финала от Хатема Бен Арфа.

Не пропустите: Головин поборется за звание лучшего плеймейкера сезона Лиги 1 по версии L’Equipe. | http://soccernews.ru
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