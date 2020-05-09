Болельщики признали Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 в XXI веке
Завершилось голосование, организованное Лигой 1 с целью определить лучшего нападающего французского чемпионата за последние 20 лет.
Победителем стал бывший форвард "Ле Мана", "Генгама" и "Марселя" Дидье Дрогба.
В финале голосования ивуариец победил Златана Ибрагимовича, а до этого прошёл по турнирной сетке Фернандо Морьентеса, Александра Фрая, Карима Бензема и Педру Паулету.
Также стоит отметить громкий провал в этом соревновании Неймара. Фанаты во Франции настолько не любят бразильца, что он вылетел уже в 1/16 финала от Хатема Бен Арфа.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
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|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13