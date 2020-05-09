Болельщики признали Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 в XXI веке

Завершилось голосование, организованное Лигой 1 с целью определить лучшего нападающего французского чемпионата за последние 20 лет.

Победителем стал бывший форвард "Ле Мана", "Генгама" и "Марселя" Дидье Дрогба.

В финале голосования ивуариец победил Златана Ибрагимовича, а до этого прошёл по турнирной сетке Фернандо Морьентеса, Александра Фрая, Карима Бензема и Педру Паулету.

Также стоит отметить громкий провал в этом соревновании Неймара. Фанаты во Франции настолько не любят бразильца, что он вылетел уже в 1/16 финала от Хатема Бен Арфа.

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