Болельщики просят президента "Баварии" не уходить из клуба
Болельщики "Баварии" объявили сбор подписей за то, чтобы президент клуба Ули Хенесс не покидал свой пост.
По информации Bild, фанаты "ротен" считают, что успешность команды напрямую зависит от работы 67-летнего функционера.
Ранее Хенесс принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах в ноябре текущего года.
Новым президентом "Баварии" может стать председатель наблюдательного совета мюнхенского клуба Герберт Хайнер.
Не пропустите: Ковач: "Уверен, что "Бавария" купит Сане". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"
-
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила
-
Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 28 июля
-
В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с Милинковичем-Савичем
-
У "Локомотива" возникли вопросы к применению системы VAR в матче с ЦСКА
-
"Айнтрахт" включился в борьбу за Рибери
-
"Бетис" требует за Фирпо на 10 миллионов евро больше, чем предлагает "Барселона"
-
1
Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"
-
1
На Месси пытались напасть на Ибице
-
Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"
-
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила
-
1
Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов
-
Болельщики просят президента "Баварии" не уходить из клуба
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны"
-
Непомнящий: "Кононов сам себе наступил на горло в "Спартаке"
-
9
Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз перешел в "Сент-Этьен"
-
Глушаков и Вилькер пропустят матч "Ахмата" с "Рубином"
-
2
Месси танцует и поет с женой на Ибице
-
Воспитанник ПСЖ Нсоки в скором времени перейдет в "Ньюкасл"
-
Игрок киевского "Динамо": "РПЛ была бы отличным шагом для меня, там много сильных команд"
-
"Валенсия" обыграла лиссабонский "Спортинг" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19