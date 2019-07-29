Болельщики просят президента "Баварии" не уходить из клуба

Теги бавария мюнхен

Болельщики просят президента "Баварии" не уходить из клуба

Болельщики "Баварии" объявили сбор подписей за то, чтобы президент клуба Ули Хенесс не покидал свой пост.

По информации Bild, фанаты "ротен" считают, что успешность команды напрямую зависит от работы 67-летнего функционера.

Ранее Хенесс принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах в ноябре текущего года.

Новым президентом "Баварии" может стать председатель наблюдательного совета мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

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