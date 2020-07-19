Болельщики ПСЖ будут бойкотировать Кубок Франции

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Болельщики ПСЖ будут бойкотировать Кубок Франции

Болельщики ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка России с "Сент-Этьеном"

Collectif Ultras Paris пришли к такому решению из-за того, что руководство клуба не допустит фанатов на трибуны.

"Нам жаль, что болельщикам ПСЖ выделили большое количество мест. Мы даже не допускали, что будем распределять билеты между нами и смотреть финал без остального парижского народа. Поэтому Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы рассчитываем на то, что наши игроки защитят цвета столицы и вернут Парижу два кубка", - сообщается в твиттере клуба.

Отметим, что болельщикам ПСЖ выделят не больше 5 тысяч мест.

Финальный матч Кубка Франции состоится 24 июля. Начало игры - в 18:30 (мск)

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