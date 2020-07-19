Болельщики ПСЖ будут бойкотировать Кубок Франции
Болельщики ПСЖ решили бойкотировать финал Кубка России с "Сент-Этьеном"
Collectif Ultras Paris пришли к такому решению из-за того, что руководство клуба не допустит фанатов на трибуны.
"Нам жаль, что болельщикам ПСЖ выделили большое количество мест. Мы даже не допускали, что будем распределять билеты между нами и смотреть финал без остального парижского народа. Поэтому Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы рассчитываем на то, что наши игроки защитят цвета столицы и вернут Парижу два кубка", - сообщается в твиттере клуба.
Отметим, что болельщикам ПСЖ выделят не больше 5 тысяч мест.
Финальный матч Кубка Франции состоится 24 июля. Начало игры - в 18:30 (мск)
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
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|28
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13