Болельщики ПСЖ освистали Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар, несмотря на блестящую игру в матче 21-го тура французской Лиги 1 против "Дижона", был освистан болельщиками своей команды.
Как сообщает Bleacher Report, недовольство фанатов вызвало то, что бразилец не уступил право пробить пенальти Эдинсону Кавани, который мог обогнать Златана Ибрагимовича по числу голов в составе парижан.
Напомним, что в итоге Неймар в матче с "Дижоном" оформил покер и дважды ассистировал партнёрам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лион
|21
|45
|3
|Марсель
|21
|44
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|21
|34
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|21
|29
|8
|Монпелье
|21
|28
|9
|Ренн
|21
|28
|10
|ФК Кан
|21
|27
|11
|Дижон
|21
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|22
|16
|Амьен
|21
|22
|17
|Лилль
|21
|22
|18
|Труа
|21
|21
|19
|Тулуза
|21
|20
|20
|Метц
|21
|15