Болельщики ПСЖ попрощались с Тиаго Силвой

Во время товарищеского матча ПСЖ с "Селтиком" (4:0) фанаты парижан устроили церемонию прощания с защитником команды Тиаго Силвой.

35-летний футболист в конце сезона покинет клуб на правах свободного агента.

Les adieux de @tsilva3 pour son dernier match au Parc des Princes devant le @Co_Ultras_Paris ❤️ pic.twitter.com/gXw6b5A1g9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2020

В ПСЖ футболист провел 310 официальных матчей, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в "Милане", за который играл с 2009 по 2012 год.

Не пропустите: ПСЖ презентовал новую форму, приуроченную к 50-летию клуба| http://soccernews.ru