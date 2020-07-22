Болельщики ПСЖ попрощались с Тиаго Силвой

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Болельщики ПСЖ попрощались с Тиаго Силвой

Во время товарищеского матча ПСЖ с "Селтиком" (4:0) фанаты парижан устроили церемонию прощания с защитником команды Тиаго Силвой.

35-летний футболист в конце сезона покинет клуб на правах свободного агента.

В ПСЖ футболист провел 310 официальных матчей, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в "Милане", за который играл с 2009 по 2012 год.

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