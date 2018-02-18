Болельщики ПСЖ вывесили баннер в адрес "Реала"

Теги псжреал мадрид

Болельщики ПСЖ вывесили баннер в адрес "Реала"

ПСЖ вчера одержал крупную победу над "Страсбуром" (5:2).

Как сообщает AS, фанаты парижан во время игры вывесили оскорбительный баннер в адрес соперника по Лиге Чемпионов "Реала".

Напомним, что первая игра закончилась победой "Реала" (3:1). Ответный поединок состоится 6 марта.

Читайте также: ПСЖ установил клубный рекорд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Нант 26 39
6 Монпелье 26 38
7 Ренн 26 35
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Лилль 26 27
18 Амьен 26 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов