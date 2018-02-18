Болельщики ПСЖ вывесили баннер в адрес "Реала"

ПСЖ вчера одержал крупную победу над "Страсбуром" (5:2).

Как сообщает AS, фанаты парижан во время игры вывесили оскорбительный баннер в адрес соперника по Лиге Чемпионов "Реала".

Напомним, что первая игра закончилась победой "Реала" (3:1). Ответный поединок состоится 6 марта.

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