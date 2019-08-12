Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара

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Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара

Фанаты ПСЖ во время матча первого тура Лиги 1 против "Нима" продемонстрировали своё отношение к форварду команды Неймару.

На трибунах появились оскорбительные баннеры в адрес бразильца, который публично заявил о желании сменить клуб.

Одна группа фанатов написала на транспаранте: "Неймар, проваливай".

Другие болельщики высказались гораздо жестче. "Неймар, проститутка бьёт не только во время камбэка. Помнишь?" - гласит надпись на баннерах.

Напомним, что ранее нападающий назвал камбэк "Барселоны" в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов 2016/17 одним из лучших моментов своей карьеры. Это интервью вызвало гнев поклонников парижан и они припомнили бразильцу его слова, сделав отсылку к видео, на котором Неймара бьёт обвинившая его в изнасиловании модель Нажила Триндади.

Не пропустите: Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ. | http://soccernews.ru
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