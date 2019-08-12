Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
Фанаты ПСЖ во время матча первого тура Лиги 1 против "Нима" продемонстрировали своё отношение к форварду команды Неймару.
На трибунах появились оскорбительные баннеры в адрес бразильца, который публично заявил о желании сменить клуб.
Одна группа фанатов написала на транспаранте: "Неймар, проваливай".
Другие болельщики высказались гораздо жестче. "Неймар, проститутка бьёт не только во время камбэка. Помнишь?" - гласит надпись на баннерах.
Напомним, что ранее нападающий назвал камбэк "Барселоны" в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов 2016/17 одним из лучших моментов своей карьеры. Это интервью вызвало гнев поклонников парижан и они припомнили бразильцу его слова, сделав отсылку к видео, на котором Неймара бьёт обвинившая его в изнасиловании модель Нажила Триндади.
Не пропустите: Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
-
Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "нового Месси" или кто такой Такефуса Кубо
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
Лента новостей
-
"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку
-
Агент Рибери отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"
-
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Барселона" надолго теряет Нето
-
Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"
-
Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
-
Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ
-
Селюк: "Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить вложенные в Малкома 40 миллионов евро"
-
"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года
-
Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "нового Месси" или кто такой Такефуса Кубо
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Кавани повторил рекорд Лиги 1 33-летней давности
-
Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"
-
4
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
3
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"
-
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
-
ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"