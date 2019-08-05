Болельщики раскритиковали экс-игрока "Боруссии" за пародию на Гитлера

Экс-игрок дортмундской "Боруссии" Патрик Овомойела угодил в скандальную ситуацию из-за пародии на Адольфа Гитлера.

По сведения Bild, Овомойела был комментатором на товарищеской игре между "Боруссией" и "Удинезе" (4:1). Уже на старте матча Овомойела вместе с напарником Норбертом Дикелем шутили над фамилиями футболистов "Удинезе" Кевина Лазаньи и Игнасио Пуссетто, а также применили в отношении итальянских футболистов унизительный немецкий термин. Через время комментаторы сравнили матч с "водным сражением при Альтахе", а Овомойела, пародируя Гитлера, сказал: "Там, где велись великие битвы".

Отмечается, что через день экс-футболисты извинились за свои слова.

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