Болельщики "Реала" хотят, чтобы Кейн присоединился к клубу

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Болельщики "Реала" хотят, чтобы Кейн присоединился к клубу

Мадридское издание Marca провело голосование среди болельщиков "Реала".

Фанаты мадридского клуба выбирали футболистов, которых они хотят увидеть в составе команды. 34% проголосовало за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. За ним расположились форварды ПСЖ Неймар (24%) и Килиан Мбаппе (13%).

Также в списке были Роберт Левандовски, Эден Азар, Мауро Икарди и Пауло Дибала, однако никто из них не набрал более 10% голосов.

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