Болельщики "Реала" намерены освистать Серхио Рамоса

Болельщики "Реала" из группировки "Grada de Animacion" намерены освистать капитана команды Серхио Рамоса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, таким образом фанаты хотят выразить недовольство атмосферой в раздевалке "сливочных". Кроме того, игра 32-летнего защитника в этом сезоне оставляет желать лучшего.

Акция болельщиков запланирована на 3 ноября, когда "Реал" примет "Вальядолид" в рамках 11-го тура Примеры.

Руководство королевского клуба обеспокоено этой информацией и планирует встретиться с болельщиками, чтобы убедить их в том, что свист в адрес капитана никак не поможет команде.

В этом сезоне Рамос сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 3 гола.

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