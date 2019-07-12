Болельщики "Реала" недовольны физической формой Азара

Теги реал мадридэден азар

Болельщики "Реала" недовольны физической формой Азара

Болельщики "Реала" в соцсетях выразили недовольство физической формой Эдена Азара.

Сообщается, что фанаты клуб заметили, что игрок прибыл на предсезонную подготовку с лишним весом.

Напомним, что бельгиец заключил с клубом пятилетний контракт. За его трансфер "Реал" заплатил 100 миллионов евро, однако за счет бонусов сумма может вырасти на 45 миллионов.

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