Болельщики "Реала" недовольны физической формой Азара

Болельщики "Реала" в соцсетях выразили недовольство физической формой Эдена Азара.

Сообщается, что фанаты клуб заметили, что игрок прибыл на предсезонную подготовку с лишним весом.

Напомним, что бельгиец заключил с клубом пятилетний контракт. За его трансфер "Реал" заплатил 100 миллионов евро, однако за счет бонусов сумма может вырасти на 45 миллионов.

Читайте также: Азар выбирает между двумя игровыми номерами. | http://soccernews.ru