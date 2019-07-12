Болельщики "Реала" недовольны физической формой Азара
Болельщики "Реала" в соцсетях выразили недовольство физической формой Эдена Азара.
Сообщается, что фанаты клуб заметили, что игрок прибыл на предсезонную подготовку с лишним весом.
Hazard & Gareth Bale#RealMadridIsHere pic.twitter.com/I3BFllqfaz— Madrid Sports (@MadridSports_) 10 июля 2019 г.
Напомним, что бельгиец заключил с клубом пятилетний контракт. За его трансфер "Реал" заплатил 100 миллионов евро, однако за счет бонусов сумма может вырасти на 45 миллионов.
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