Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла

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Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла

Фанаты "Реала" освистали игрока команды Гарета Бэйла. Об этом сообщает Marca.

Валлиец вышел на поле на 67-й минуте в матче 14-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом". Игрок выступал впервые за последние полтора месяца.

Болельщики "сливочных" освистывали каждое касание мяча Бэйла.

Футболист поучаствовал в 3-м мяче "Реала". В этом сезоне полузащитник участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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