Болельщики "Реала" освистали Гарета Бэйла
Фанаты "Реала" освистали игрока команды Гарета Бэйла. Об этом сообщает Marca.
Валлиец вышел на поле на 67-й минуте в матче 14-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом". Игрок выступал впервые за последние полтора месяца.
Болельщики "сливочных" освистывали каждое касание мяча Бэйла.
Футболист поучаствовал в 3-м мяче "Реала". В этом сезоне полузащитник участвовал в 7 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|14
|23
|6
|Гранада
|14
|21
|7
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|8
|Хетафе
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
|13
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|Леганес
|14
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