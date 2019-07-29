Болельщики "Реала" считают, что Азару мешают лишние килограммы для хорошей игры
Хавбек Эден Азар прибыл в расположение "Реала", в который он перешел этим летом за 100 миллионов евро, поправившись на 7 килограммов. Об этом сообщает Give Me Sport.
Бельгиец участвовал уже в трех матчах в составе мадридского клуба и пока не отличился результативными действиями. В связи с этим болельщики "королевского клуба" считают, что виной его неяркой игры - лишние килограммы.
По данным источника, футболист на данный момент не скинул и половины лишнего веса.
Соглашение Азара с "Реалом" рассчитан до 2023 года.
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|11
|Алавес
|38
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|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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