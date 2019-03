Болельщики "Реала" скандировали имя Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

Болельщики "Реала" остро отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов из-за поражения в матче с "Аяксом" (1:4).

Матч проходил на "Сантьяго Бернабеу". После окончания игры фанаты просили уволить главного тренера Сантьяго Солари, а также скандировали имя экс-тренера мадридцев Жозе Моуринью.

And in case you thought I was kidding about Real Madrid fans chanting that they want Mourinho, here you go: #ElClasico pic.twitter.com/DZ05gCmRti