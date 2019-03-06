Болельщики "Реала" скандировали имя Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

Болельщики "Реала" остро отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов из-за поражения в матче с "Аяксом" (1:4).

Матч проходил на "Сантьяго Бернабеу". После окончания игры фанаты просили уволить главного тренера Сантьяго Солари, а также скандировали имя экс-тренера мадридцев Жозе Моуринью.

And in case you thought I was kidding about Real Madrid fans chanting that they want Mourinho, here you go: #ElClasico pic.twitter.com/DZ05gCmRti — Ives Galarcep (@SoccerByIves) 2 марта 2019 г.

Напомним, 56-летний специалист работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Именно тогда команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, "Реал" не прошел в 1/4 Лиги чемпионов из-за проигрыша "Аяксу", а также вылетел из Кубка Короля. В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы располагаются на 3 строчке, имея в активе 48 очков.

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