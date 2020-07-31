Болельщики "Реала" выбрали лучшего игрока команды в сезоне

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился звания лучшего игрока команды в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.

"Горжусь тем, что получил эту награду, потому что так решили болельщики, и это очень важно для меня", - поделился эмоциями после награждения звёздный француз.

32-летний Бензема в текущем сезоне забил 26 голов и сделал 11 ассистов в 47 матчах.

"Реал" стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В 1/8 финала ЛЧ "сливочные" сразятся с "Манчестер Сити".

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