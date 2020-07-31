Болельщики "Реала" выбрали лучшего игрока команды в сезоне

Теги реал мадридкарим бензема

Болельщики "Реала" выбрали лучшего игрока команды в сезоне

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился звания лучшего игрока команды в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.

"Горжусь тем, что получил эту награду, потому что так решили болельщики, и это очень важно для меня", - поделился эмоциями после награждения звёздный француз.

32-летний Бензема в текущем сезоне забил 26 голов и сделал 11 ассистов в 47 матчах.

"Реал" стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В 1/8 финала ЛЧ "сливочные" сразятся с "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Реал" представил два комплекта формы на следующий сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Химки" уволили главного тренера Юрана

"Химки" уволили главного тренера Юрана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов