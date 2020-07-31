Болельщики "Реала" выбрали лучшего игрока команды в сезоне
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился звания лучшего игрока команды в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.
"Горжусь тем, что получил эту награду, потому что так решили болельщики, и это очень важно для меня", - поделился эмоциями после награждения звёздный француз.
32-летний Бензема в текущем сезоне забил 26 голов и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
"Реал" стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В 1/8 финала ЛЧ "сливочные" сразятся с "Манчестер Сити".
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|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14