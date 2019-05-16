Авторитетное испанское издание Marca провело голосование, в ходе которого болельщики "Реала" выбрали второго вратаря команды на следующий сезон.

Так, 59 процентов фанатов "сливочных" отдали свое предпочтение украинцу Андрею Лунину. 17% голосов досталось Луке Зидану, а остальные 24 процента посчитали, что никто из этих двух голкиперов не достоин занять это место.

Отметим, что руководство клуба также делает выбор в пользу Лунина, однако наставник команды Зинедин Зидан продвигает кандидатуру своего сына.

В этом сезоне Зидан-младший провел за первую команду "Реала" один матч и пропустил два гола.

Лунин на правах аренды выступает за "Леганес", где провел 6 игр и пропустил 5 голов.

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