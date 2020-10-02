Болельщики "Ростова" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

Болельщики "жёлто-синих" в ходе голосования дали японцу максимальную оценку - 5,0.

Также в топ-5 вошли Матиас Норманн (4,7), Евгений Чернов (4,6), Алексей Козлов (4,5) и Хорен Байрамян (4,5).

В сентябре Хасимото принял участие в 2 матчах "Ростова", в которых забил 2 гола.

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