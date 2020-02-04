Болельщики "Ростова" выбрали лучший гол команды в 2019 году

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Болельщики "Ростова" выбрали лучший гол команды в 2019 году

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн признан автором лучшего гола своей команды в 2019 календарном году.

Болельщики "жёлто-синих" путём голосования отдали предпочтение фантастическому удару норвежца из-за пределов штрафной в дальнюю девятку ворот "Ахмата" в матче 9-го тура РПЛ.

Норманн выступает за "Ростов" с января 2019 года, в текущем сезоне хавбек сыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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