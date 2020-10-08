Болельщики "Рубина" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

Болельщики казанцев отдали 19-летнему футболисту 50 процентов своих голосов.

Грузинский хавбек, забивший 1 гол и заработавший 2 пенальти в 3 сентябрьских матчах, опередил Хван Ин Бома (38%) и Оливера Абильгора (5%).

Для Кварацхелии это вторая подобная награда подряд. В августе его также признали лучшим в "Рубине".

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