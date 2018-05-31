Болельщики "Рубина" выбрали лучшего игрока минувшего сезона
Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Голкипер занял первое место по результатам голосования среди болельщиком и набрал 53 процента голосов.
В минувшем сезоне 31-летний Джанаев провел за "Рубин" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.
Напомним, что "Рубин" занял 10 место в Премьер-лиге.
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|30
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|9
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|30
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|Урал
|30
|37
|12
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|13
|Амкар
|30
|35
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|30
|24
|15
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|30
|24
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|30
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