Болельщики сборной Германии поблагодарили Хуммельса, Боатенга и Мюллера красочным перфомансом

Болельщики сборной Германии устроили перфоманс перед началом товарищеского матча с Сербией.

Таким образом фанаты поблагодарили футболистов "Баварии" Матса Хуммельса, Джерома Боатенга и Томаса Мюллера, которые прекратили выступления за "Бундестим" по решению главного тренера команды Йоахима Лёва.

На трибунах из листов было выложено слово "danke" (спасибо - перевод), а также номера вышеупомянутых игроков, под которыми они защищали цвета сборной.

30-летний Хуммельс выступал за сборную Германии с 2010 года (70 матчей и 5 голов), 30-летний Боатенг - с 2009 года (75 матчей и 1 гол), 29-летний Мюллер - с 2010 года (100 матчей и 38 голов).

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