Болельщики сборной Испании освистывают Пике

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Болельщики сборной Испании освистывают Пике

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Албании запомнится не только красивым футболом, но и поведением фанатов "Фурии Рохи".

Как сообщает Football Espana, болельщики испанцев встречают оглушительным свистом действия защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Стоит отметить, что футболист, являющийся активным сторонником независимости Каталонии, уже получил в этом матче жёлтую карточку, из-за чего пропустит следующую игру.

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