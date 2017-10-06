Болельщики сборной Испании освистывают Пике

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Албании запомнится не только красивым футболом, но и поведением фанатов "Фурии Рохи".

Как сообщает Football Espana, болельщики испанцев встречают оглушительным свистом действия защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Стоит отметить, что футболист, являющийся активным сторонником независимости Каталонии, уже получил в этом матче жёлтую карточку, из-за чего пропустит следующую игру.

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