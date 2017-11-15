Болельщики сборной Италии определились с новым главным тренером команды

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Болельщики сборной Италии определились с новым главным тренером командыБолельщики сборной Италии хотят видеть у руля национальной команды экс-тренера "Баварии" Карло Анчелотти.

В опросе La Gazzetta dello Sport он набрал 67,5 процентов голосов.

Вторым в голосовании стал наставник "Челси" Антонио Конте, который получил поддержку 22 процентов опрошенных. За Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Роберто Манчини из "Зенита" проголосовали по 5 процентов человек.

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