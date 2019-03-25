Болельщики сборной Казахстана: "Дзюба - бог футбола"

Болельщики сборной Казахстана высоко оценили уровень игры капитана национальной команды России Артёма Дзюбы.

После очного матча, который завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0, фанаты скандировали: "Дзюба, Дзюба - бог футбола".

В матче с Казахстаном 30-летний Дзюба забил гол и сделал ассист на Дениса Черышева.

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