Болельщики сборной Казахстана: "Дзюба - бог футбола"

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Болельщики сборной Казахстана: "Дзюба - бог футбола"

Болельщики сборной Казахстана высоко оценили уровень игры капитана национальной команды России Артёма Дзюбы.

После очного матча, который завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0, фанаты скандировали: "Дзюба, Дзюба - бог футбола".

В матче с Казахстаном 30-летний Дзюба забил гол и сделал ассист на Дениса Черышева.

Не пропустите: Дзюба: "Ответили критикам, считающим наш футбол примитивным". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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artempavlov

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