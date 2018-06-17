Болельщики сборной Мексики устроили землетрясение на родине после победы над Германией

В Мексике произошло землетрясение во время матча Чемпионата Мира-2018 между мексиканцами и сборной Германии (1:0), сообщает твиттер института геологических и атмосферных исследований.

Датчики зафиксировали искусственное происхождение толчков земли. Не исключено, что все дело в бурном праздновании мексиканских болельщиков гола Ирвинга Лосано в ворота Германии.

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