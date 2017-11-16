Болельщики сборной Швеции не хотят возвращения в команду Ибрагимовича

Болельщики сборной Швеции не хотят, чтобы форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович возвращался в национальную команду.

Так, согласно проведенному изданием Express опросу, только 32% поклонников "сине-желтых" хотели, чтобы 36-летний нападающий на время Чемпионата Мира в России возобновил свою международную карьеру. В свою очередь, 64% фанатов выступают против такого развития событий. Еще 4% респондентов не определились со своим ответом.

Напомним, наставник сборной Швеции не ждет возвращения в свою команду Ибрагимовича. | soccernews.ru