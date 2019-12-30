Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего футболиста команды в 2019 году

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Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего футболиста команды в 2019 году

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим футболистом команды в 2019 году по версии болельщиков.

Сообщается, что вратарь сборной Украины получил больше половины голосов фанатов (6134). В топ-5 также вошли Тарас Степаненко (1852), Тайсон (1620), Жуниор Мораес (1455) и Марлос (614).

Отметим, что на данный момент Пятов является самым опытном игроком "горняков" и занимает третье место по количеству игр в истории клуба (449).

В уходящем году Пятов принял участие в 39 играх, из которых в 19 он отстоял на ноль.

После 18 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на 14 очков.

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