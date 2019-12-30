Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего футболиста команды в 2019 году
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим футболистом команды в 2019 году по версии болельщиков.
Сообщается, что вратарь сборной Украины получил больше половины голосов фанатов (6134). В топ-5 также вошли Тарас Степаненко (1852), Тайсон (1620), Жуниор Мораес (1455) и Марлос (614).
Отметим, что на данный момент Пятов является самым опытном игроком "горняков" и занимает третье место по количеству игр в истории клуба (449).
В уходящем году Пятов принял участие в 39 играх, из которых в 19 он отстоял на ноль.
После 18 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11