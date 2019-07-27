Болельщики скандировали "Месси" на матче, в котором не сыграл Роналду

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Болельщики скандировали "Месси" на матче, в котором не сыграл Роналду

Южнокорейские болельщики остались недовольны тем, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграл в товарищеском матче между сборной звезд К-Лиги и туринским клубом (3:3).

Несмотря на заверения организаторов, Роналду так и не вышел на поле. Когда во втором тайме фотография форварда появилась на табло, зрители начали свистеть, а затем скандировали "Месси".

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 117 миллионов евро из мадридского "Реала". В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Роналду так и вышел на поле

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