Болельщики сорвали тренировку сборной Испании

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Болельщики сорвали тренировку сборной Испании

Болельщики сборной Испании сорвали сегодняшнюю тренировку национальной команды, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, фанаты были недовольны присутствием на тренировочном занятии защитника "Барселоны" Жерара Пике, который активно поддерживал независимость Каталонии от Испании.

В итоге главный тренер "Фурии Рохи" Хулен Лопетеги из-за оглушительного свиста завершил тренировку через 23 минуты после её начала.

Не пропустите: Пике подвергся обструкции со стороны болельщиков сборной Испании. | http://soccernews.ru

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