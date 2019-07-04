Болельщики "Спартака" и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей, которые проводятся на Кавказе

Теги спартак москвацска москваахмат

Болельщики "Спартака" и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей, которые проводятся на Кавказе

Фанаты "Спартака" и ЦСКА приняли решение отказаться от бойкота на посещение гостевых матчей с кавказскими клубами, сообщает сообщество болельщиков "Спартака" "Фратрия".

Стоит отметить, что бойкот действовал с 2011 года из-за того, что местные фанаты неоднократно нападали на московских болельщиков.

В данный момент в Российской Премьер-Лиге выступает только один кавказский клуб – грозненский "Ахмат".

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче в Австрии. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов