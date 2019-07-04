Болельщики "Спартака" и ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей, которые проводятся на Кавказе

Фанаты "Спартака" и ЦСКА приняли решение отказаться от бойкота на посещение гостевых матчей с кавказскими клубами, сообщает сообщество болельщиков "Спартака" "Фратрия".

Стоит отметить, что бойкот действовал с 2011 года из-за того, что местные фанаты неоднократно нападали на московских болельщиков.

В данный момент в Российской Премьер-Лиге выступает только один кавказский клуб – грозненский "Ахмат".

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