Болельщики "Спартака" - Кононову: "Окончен бой, бери пиджак, *** домой"

Фанаты московского "Спартака" в грубой форме призвали главного тренера команды Олега Кононова уйти в отставку.

Наставника "красно-белых" во время матча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа на трибунах ожидал баннер следующего содержания: "Окончен бой, бери пиджак, *** (иди) домой".

Напомним, что "Спартак" проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ по итогам 10 туров занимает девятое место.

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