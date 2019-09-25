Болельщики "Спартака" - Кононову: "Окончен бой, бери пиджак, *** домой"

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Болельщики "Спартака" - Кононову: "Окончен бой, бери пиджак, *** домой"

Фанаты московского "Спартака" в грубой форме призвали главного тренера команды Олега Кононова уйти в отставку.

Наставника "красно-белых" во время матча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа на трибунах ожидал баннер следующего содержания: "Окончен бой, бери пиджак, *** (иди) домой".

Напомним, что "Спартак" проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Команда вылетела из Лиги Европы, а в РПЛ по итогам 10 туров занимает девятое место.

Не пропустите: Аршавин: "Если "Спартак" проиграет КАМАЗу, то Кононову лучше остаться поработать на заводе". | http://soccernews.ru
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