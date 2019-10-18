Болельщики "Спартака" написали письмо владельцу клуба Федуну
Группа болельщиков московского "Спартака" написала открытое письмо владельцу "красно-белых" Леониду Федуну.
Фанаты хотят узнать финансовые условия передачи клуба в их владение после ухода бизнесмена, анонсированного на 2023 год.
"Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем. Мы хотим узнать условия передачи клуба - огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнётся этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне - болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.
Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023 году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент. Также, со своей стороны, мы готовы показать, что полны решимости работать по осуществлению сделки. Мы предлагаем организовать проектную экспертную команду, в которую войдут обе стороны участников предполагаемой сделки: как работники клуба, так и компетентные в организационных и финансово-юридических вопросах болельщики", - говорится в письме.
63-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За 16 лет "красно-белые" по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России.
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