Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства

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Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства

"Фратрия", объединение фанатов московского "Спартака", обратилась к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Болельщики "красно-белых" потребовали равного подхода ко всем клубам РПЛ в плане судейства.

"Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода Российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского "Спартака", в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам. Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу "Спартака". Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отменённые голы, неназначенные пенальти, необъяснимые жёлтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причём далеко не только болельщиками "Спартака", а и любителями футбола в принципе.

В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении. В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и РЕГУЛЯРНО давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций "Матч ТВ" по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков. Футбол - игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах", - говорится в открытом письме, опубликованном на официальном сайте "Фратрии".

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