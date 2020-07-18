Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ

Фанаты "Спартака" разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ.

По сведениям блога OFNEWS, это реакция болельщиков на видео, в котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали секс во время празднования чемпионства "Зенита".

Отмечается, что СБГТ - это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета "Зенита") и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).

Напомним, что завтра, 19 июля, "Зенит" и "Спартак" встретятся в 1/2 финала Кубка России.

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