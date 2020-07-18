Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
Фанаты "Спартака" разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ.
По сведениям блога OFNEWS, это реакция болельщиков на видео, в котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали секс во время празднования чемпионства "Зенита".
Отмечается, что СБГТ - это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета "Зенита") и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).
Напомним, что завтра, 19 июля, "Зенит" и "Спартак" встретятся в 1/2 финала Кубка России.
Читайте также: "Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22