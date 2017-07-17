Болельщики "Спартака" определили лучший гол своей команды в прошлом сезоне

Болельщики московского "Спартака" путём голосования определили самый красивый гол команды по итогам сезона-2016/17.

Лучшим забитым мячом признан точный пушечный выстрел хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в ворота "Амкара". За этот гол проголосовали более 63 процентов фанатов.

Видео: Гол Дениса Глушакова в ворота "Амкара"

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