Болельщики "Спартака" оскорбили Кононова в матче с "Оренбургом"

Фанаты московского "Спартака" подвергли оскорблениям главного тренера команды Олега Кононова во время матча 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:1, перерыв).

После объявления состава "Спартака" диктор произнес фамилию Кононова, после чего фанаты сначала начали свистеть, а затем затянули кричалку "Иди на ***, Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег".

"Спартак" под руководством Кононова проиграл три матча подряд в Российской Премьер-Лиге. В данный момент московский клуб занимает лишь 9-е место в турнирной таблице.

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