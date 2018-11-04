Болельщики "Спартака" оскорбляют с трибун Глушакова, Ринчо и Федуна

Теги спартак москвауралденис глушаков

Болельщики "Спартака" оскорбляют с трибун Глушакова, Ринчо и Федуна

На матче "Спартак"  - "Урал" болельщики красно-белых стали выкрикивать оскорбления в адрес Дениса ГлушаковаРауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна.

Напомним, что Рианчо после ухода Массимо Карреры стал исполняющим обязанности главного тренера. И именно он вернул Глушакова в основной состав команды. Хотя ранее Каррера отстранил от тренировок полузащитника из-за того, что тот оставил лайк к посту со стихами актёра Дмитрия Назарова.

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