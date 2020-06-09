Болельщики "Спартака" осудили Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве



Руководитель проекта фанатов московского "Спартака" FansHotline24 Олег Семенов по прозвищу "Мосфильмовский" подверг осуждению актера и болельщика "красно-белых" Михаила Ефремова, который 8 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.

"Болельщики "Спартака" в выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. Рано или поздно это ждёт любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма", - приводят слова Семенова российские СМИ.

Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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