Болельщики "Спартака" после матча с "Рейнджерс" поддержали Карреру

Болельщики "Спартака" продолжают открыто высказывать своё недовольство увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера.

Так, после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" фанаты "красно-белых" начали скандировать на итальянском "Massimo Karrera! A tutti! Avanti!", что переводится как "Массимо Каррера! Вместе! Вперёд".

Напомним, что "Спартак" уволил Карреру в понедельник после серии неудовлетворительных результатов. Обязанности главного тренера команды сейчас исполняет испанец Рауль Рианчо.

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