Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба

Болельщицкое объединение "Спартака" "Фратрия" вывесило баннер с текстом "Перемен требуют наши сердца" на матче 24-го тура чемпионата России против "Енисея".

Также на сайте объединения был выложен текст с объяснением этой фразы.

"Мы ждем перемен!" Пожалуй, сегодня это самая актуальная фраза, которая вертится в голове у каждого болельщика "Спартака". Каждый из нас до глубины души возмущен происходящим в родном клубе, каждый из нас ежедневно видит в новостях и читает в газетах о новых скандалах, ставшими уже верными попутчиками "Спартака".

Не проходит и дня без сенсационных новостей из стана красно-белых. Только за последние пару недель мы все стали свидетелями избиения случайного прохожего игроком клуба, были гордо проинформированы сайтом красно-белых о концерте группы "Ленинград", известной своими антиспартаковскими взглядами, на родном стадионе, а также узнали о несогласованной покупке игрока Педро Роши в "Спартак".



"Спартак" еженедельно несет имиджевые потери в связи со своей коммерческой деятельностью и иными непрофессионально подготовленными инициативами. Мы помним провальную билетную программу еврокубковой осени и пустые сектора на домашней арене во время матчей клуба.



Мы ждём перемен, в первую очередь, на футбольном поле! Очевидно, что подбор состава и зимняя трансферная компания были осуществлены не по спортивному принципу. Игроки, с которыми клуб пожелал расстаться, приносят пользу в других командах, а мы имеем немощного «капитана», который через матч «привозит» голы в свои ворота. Мы ждём перемен от Олега Кононова, который не демонстрирует тот уровень игры и тот футбол, о котором он перед весенней частью чемпионата дал сотню интервью.



Мы ждём перемен в работе клуба со своими болельщиками и требуем перемен в отношении клуба к своим болельщикам! Кампания клуба по отбеливанию Дениса Глушакова превратилась в настоящую пиар войну по отношению к своим фанатам. Клуб инициировал множество интервью действующих игроков клуба, в которых болельщики делились на правильных и не очень. Брат Леонида Федуна неоднократно пытался самоутвердиться за счёт высказываний в прессе о болельщиках и якобы наших «обязанностях» перед клубом. Пиар акции с переодеванием футболистов в одинаковые футболки и групповые фотографии с баннерами, как выясняется из первых уст, тоже были фальшивкой для всех!



P.S. На прошлой неделе с таким же посылом к своему руководству обратились фанаты "Динамо". Несмотря на это нами было принято решение оставить нашу идею, которая была заявлена на согласование в РФПЛ и клуб в начале апреля. Мы считаем, что на нашу деятельность, планы и реализацию идей не могут влиять действия фанатов других клубов России и наши действия не должны зависеть от кого-либо ещё кроме нас. Нас не интересуют обвинения в мнимом плагиате, так как для нас важнее наша идея и то, что у нас в сердцах, чем претензия на эксклюзивность! Мы ждем перемен!" — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Фратрии".