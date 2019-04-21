Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба
Болельщицкое объединение "Спартака" "Фратрия" вывесило баннер с текстом "Перемен требуют наши сердца" на матче 24-го тура чемпионата России против "Енисея".
Также на сайте объединения был выложен текст с объяснением этой фразы.
"Мы ждем перемен!" Пожалуй, сегодня это самая актуальная фраза, которая вертится в голове у каждого болельщика "Спартака". Каждый из нас до глубины души возмущен происходящим в родном клубе, каждый из нас ежедневно видит в новостях и читает в газетах о новых скандалах, ставшими уже верными попутчиками "Спартака".
Не проходит и дня без сенсационных новостей из стана красно-белых. Только за последние пару недель мы все стали свидетелями избиения случайного прохожего игроком клуба, были гордо проинформированы сайтом красно-белых о концерте группы "Ленинград", известной своими антиспартаковскими взглядами, на родном стадионе, а также узнали о несогласованной покупке игрока Педро Роши в "Спартак".
"Спартак" еженедельно несет имиджевые потери в связи со своей коммерческой деятельностью и иными непрофессионально подготовленными инициативами. Мы помним провальную билетную программу еврокубковой осени и пустые сектора на домашней арене во время матчей клуба.
Мы ждём перемен, в первую очередь, на футбольном поле! Очевидно, что подбор состава и зимняя трансферная компания были осуществлены не по спортивному принципу. Игроки, с которыми клуб пожелал расстаться, приносят пользу в других командах, а мы имеем немощного «капитана», который через матч «привозит» голы в свои ворота. Мы ждём перемен от Олега Кононова, который не демонстрирует тот уровень игры и тот футбол, о котором он перед весенней частью чемпионата дал сотню интервью.
Мы ждём перемен в работе клуба со своими болельщиками и требуем перемен в отношении клуба к своим болельщикам! Кампания клуба по отбеливанию Дениса Глушакова превратилась в настоящую пиар войну по отношению к своим фанатам. Клуб инициировал множество интервью действующих игроков клуба, в которых болельщики делились на правильных и не очень. Брат Леонида Федуна неоднократно пытался самоутвердиться за счёт высказываний в прессе о болельщиках и якобы наших «обязанностях» перед клубом. Пиар акции с переодеванием футболистов в одинаковые футболки и групповые фотографии с баннерами, как выясняется из первых уст, тоже были фальшивкой для всех!
P.S. На прошлой неделе с таким же посылом к своему руководству обратились фанаты "Динамо". Несмотря на это нами было принято решение оставить нашу идею, которая была заявлена на согласование в РФПЛ и клуб в начале апреля. Мы считаем, что на нашу деятельность, планы и реализацию идей не могут влиять действия фанатов других клубов России и наши действия не должны зависеть от кого-либо ещё кроме нас. Нас не интересуют обвинения в мнимом плагиате, так как для нас важнее наша идея и то, что у нас в сердцах, чем претензия на эксклюзивность! Мы ждем перемен!" — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Фратрии".
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" одержал непростую победу над худшей командой РПЛ
-
Зидан: "Бензема - лучший форвард мира"
-
"Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ
-
"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (видеообзор матча)
-
Рассказов забил первый гол за "Спартак"
-
"Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ
-
ПСВ обыграл "Ден Хааг", догнав "Аякс" в Эредивизии
-
Бензема отметился первым хет-триком за последние 3,5 года
-
Болельщики "Спартака" потребовали перемен от руководства клуба
-
4
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком" (видео голов)
-
Трансфер Азара может обойтись "Реалу" в 120 миллионов евро
-
Сульшер прокомментировал разгром "МЮ" в матче с "Эвертоном"
-
"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фрайбург" в 30-м туре Бундеслиги
-
1
ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции
-
"Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд в АПЛ
-
В сети появилось ранее неопубликованное детское фото Месси с будущей женой
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поборются за Торгана Азара
-
"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13