Болельщики "Спартака" растянули баннер в адрес Карреры

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Болельщики "Спартака" растянули баннер в адрес Карреры

В матче 1/8 финала Кубка России московский "Спартак" примет "Анжи". Матч состоится на стадионе "Открытие Арена" 1 ноября в 20:00 (мск).

Перед началом игры на трибуне болельщиков "Спартака" появился баннер, посвящённый бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере. "Массимо, спасибо за всё, это было прекрасно", - написано на баннере.

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